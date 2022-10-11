Шон О’Мэлли рассказал, какой гонорар хочет получить за главный бой

Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли рассказал о желаемом гонораре за участие в главном бою UFC.

«Я очень близок к тому моменту, когда стану участником главного события. Но я не собираюсь выходить на главный бой, который принёс бы мне пару сотен тысяч долларов. Я хочу получать миллионы. Некоторые бойцы могут быть звёздами и хедлайнерами шоу, но мне всё равно платят больше, чем им.

Поэтому я в такой ситуации должен быть вознаграждён по достоинству. Хочу, чтобы все говорили: «Чёрт, этот парень заработал столько денег». Так что я не хочу быть хедлайнером, как некоторые из этих идиотов, и получать за главный бой около $ 100 тыс.», — цитирует О'Мэлли MMA Fighting.

Следующий бой О'Мэлли проведёт с Петром Яном на турнире UFC 280, который состоится в ночь с 22 на 23 октября мск.

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