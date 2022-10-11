ТАСС: Хасбик не будет секундантом Махачева

Популярный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, не будет находиться в углу российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
«Хасбик не будет секундантом, для этого есть другие люди. Он просто будет в первом ряду», — цитирует ТАСС собеседника, знакомого с информацией.
Ранее Али Абдель-Азиз, менеджер Ислама Махачева, на вопрос одного из подписчиков в социальной сети ответил, что Хасбик будет присутствовать в углу российского бойца.
Махачев и Оливейра сразятся на турнире UFC 280, который состоится в ночь с 22 на 23 октября мск. Ислам вышел на претендентскую позицию после длительной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 россиянин одолел американца Бобби Грина. Победа была одержана техническим нокаутом в первом раунде.
Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника:
- 11 октября 2022
-
21:06
-
19:58
-
18:52
-
18:19
-
17:31
-
16:40
-
16:33
-
15:46
-
14:52
-
14:40
-
13:38
-
13:36
-
12:59
-
12:42
-
11:41
-
11:22
-
11:22
-
10:40
-
10:06
-
10:01
-
09:54
-
09:33
-
09:00
-
07:26
-
06:51
-
06:42
-
06:27
-
06:24
-
02:15
-
01:49
-
01:04
-
00:44
-
00:09
-
00:05
- 10 октября 2022
-
23:40