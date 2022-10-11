ТАСС: Хасбик не будет секундантом Махачева

Популярный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, не будет находиться в углу российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Хасбик не будет секундантом, для этого есть другие люди. Он просто будет в первом ряду», — цитирует ТАСС собеседника, знакомого с информацией.

Ранее Али Абдель-Азиз, менеджер Ислама Махачева, на вопрос одного из подписчиков в социальной сети ответил, что Хасбик будет присутствовать в углу российского бойца.

Махачев и Оливейра сразятся на турнире UFC 280, который состоится в ночь с 22 на 23 октября мск. Ислам вышел на претендентскую позицию после длительной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 россиянин одолел американца Бобби Грина. Победа была одержана техническим нокаутом в первом раунде.

Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника: