Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи рассказал, когда планирует вернуться в октагон.
«Я сказал UFC, что буду готов выйти в октагон в следующем году. Сейчас я начинаю тренироваться, уже вернулся в обычный режим. Буду готов в 2023 году, в идеале — в январе, феврале или в марте, как они захотят. Не уверен, что Камару Усман приедет в Лондон на реванш с Леоном Эдвардсом, но я бы не отказался там драться. В 2018 году я говорил, что хотел бы провести ещё четыре-пять захватывающих поединков. С того момента уже один состоялся, так что в запасе осталось ещё три или четыре. Возможно, будет бой с Чарльзом Оливейрой.
В конечном итоге моя цель — стать чемпионом мира. Мне нравится следовать правильному тренировочному процессу. Думаю, мне нужно две-три победы, два нокаута в первом раунде, и я верну себя в борьбу за титул. Как только у меня пропадёт уверенность в том, что я могу быть лучшим в мире, то и отпадут причины продолжать драться», — цитирует Гэтжи MMA Fighting.
Олейник обратился к болельщикам после поражения на UFC Vegas 61:
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