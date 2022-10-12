Магомед Анкалаев встретится с экс-чемпионом UFC Яном Блаховичем на турнире UFC 282

30-летний российский боец UFC Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжёлом весе, получил в соперники бывшего чемпиона промоушена – 39-летнего поляка Яна Блаховича. Об этом сообщает журналист ESPN Бретт Окамото в «Твиттере».
Как отмечает источник, поединок пройдёт на турнире UFC 282, запланированном на 10 декабря. Вероятно, победитель боя станет претендентом на титульный поединок с представителем Чехии Иржи Прохазкой, который завоевал пояс в бою с бразильцем Гловером Тейшейрой на UFC 275.
Напомним, в конце июля в рамках турнира UFC 277 Магомед Анкалаев нокаутировал американца Энтони Смита. На счету российского бойца 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед. Он занимает третье место в рейтинге полутяжёлого дивизиона, а его будущий оппонент, Ян Блахович, — второе.
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