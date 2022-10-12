Хабиб: я уже не просыпаюсь по утрам, чтобы смотреть бои

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне член Зала славы Хабиб Нурмагомедов рассказал, ради каких боёв он может проснуться рано утром.



«Я уже практически не просыпаюсь по утрам, не смотрю бои. На Камару Усмана проснулся, для меня этот бой был очень интересным. Просто сильно хотел, чтобы он побил рекорд Андерсона Силвы, у меня было сильное желание. Сильно хотел, но получилось, как получилось. Практически не просыпаюсь по утрам на такие бои. Проснулся на Усмана, и если последний раз смотреть, когда я проснулся… знаешь, какой бой был… По-моему, в этом году один или два раза было.



Пётр Ян — Стерлинг. Я не мог не проснуться на этот бой, мне это очень интересно было. Пётр Ян — Стерлинг, Нганну — Ган и ещё бой какой-то был… И знаешь, какой бы бой я точно не пропустил, проснулся бы? Гамрот — Царукян. На этот бой я точно проснулся бы. Я просто там присутствовал, мне довелось посмотреть это вживую. Адесанья — Перейра я проснусь, я так думаю, это очень интересно», – рассказал Нурмагомедов в интервью UFC Russia.