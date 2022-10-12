Сехудо: Гэтжи — удобный соперник для Макгрегора

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо считает, что американец Джастин Гэтжи будет удобным соперником для ирландца Конора Макгрегора.

«С точки зрения сочетания стилей Гэтжи – удобный соперник для Макгрегора. Но готов ли Конор блокировать эти лоу-кики?



Джастину просто насрать. Он закроет глаза и будет пробивать лоу-кики. Он опасный человек», — приводит слова Сехудо Mirror.



Напомним, Макгрегор уже более года не участвует в поединках. Последний бой ирландец провёл летом прошлого года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 264 сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, представителем США Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Конор сломал ногу. С тех пор Макгрегор не принимал участия в боях, переключившись на занятия в тренажёрном зале, а также на тренировки по боксу.