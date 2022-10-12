«Лишь одна дорога ведёт к успеху». Усман Нурмагомедов объяснил, как добиваться прогресса

Непобеждённый российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Усман Нурмагомедов, выступающий в американском промоушене Bellator, разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав, как добиваться успеха.



«Только одна дорога ведёт к успеху, это работа, работа и ещё раз работа. Работа над собой, работа над дисциплиной, работа над всем. Хочешь быть лучше, чем другие, просто работай больше, чем другие, вот и всё. Никаких секретов здесь нет, не выдумывайте», — написал Нурмагомедов.

В активе 24-летнего Нурмагомедова 15 поединков в ММА, в которых он добыл 15 побед, восемь из которых были одержаны нокаутами. Следующий поединок Усман должен провести с представителем Бразилии Патрики Фрейре, являющимся обладателем пояса в лёгком весе.

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