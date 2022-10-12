Дариуш: мне сказали, что именно я буду страховать бой Махачева и Оливейры

Американский боец UFC Бенеил Дариуш рассказал, что изначально именно он должен был страховать бой между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Напомним, в понедельник чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски заявил, что именно он является запасным бойцом на этот поединок.

«Честно говоря, я в замешательстве. Не знаю, то ли он играет в игры, то ли UFC играет в игры, потому что мне сказали, что я запасной. Я не понимаю, что здесь происходит. Пытаюсь разобраться в этом, но в конечном итоге у меня одна цель, и это Гамрот. Но я действительно думал, что я был запасным, так мне сказали», — приводит слова Дариуша MMAJinkie.

Напомним, 31-летний Махачев впервые за семь с половиной лет выступлений в UFC поборется за чемпионский титул. Для 32-летнего Оливейры это не первый титульный шанс – он уже становился чемпионом в мае 2021 года, однако позднее лишился титула «на весах».