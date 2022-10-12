Пётр Ян: уже хочется запрыгнуть в клетку

Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в промоушене UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о готовности к следующему поединку.
«В боевой готовности! Остались крайние штрихи. Диета. Уже хочется запрыгнуть в клетку», — написал Ян, добавив к сообщению фото с тренировки.
Фото: Из личного архива Петра Яна
В следующем поединке Пётр встретится с американцем Шоном О'Мэлли. Противостояние состоится 22 октября на турнире UFC 280. В последнем бою Ян уступил другому американцу — Алджэмейну Стерлингу. Их поединок состоялся на турнире UFC 273. Алджэмейн защитил чемпионский пояс, добыв победу раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу Стерлингу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна.
Пётр Ян встретился с Алджэмейном Стерлингом:
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