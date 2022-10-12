«Для Шона это станет большим сюрпризом». Физиев — о том, чем Ян может удивить О'Мэлли

Киргизский боец UFC Рафаэль Физиев поделился мнением о предстоящем поединке между россиянином Петром Яном и американцем Шоном О'Мэлли. Он состоится в ночь с 22 на 23 октября мск на турнире UFC 280.
«Это ММА, и давать прогнозы здесь непросто. Но я хорошо знаю навыки Яна. Я видел, как дерётся О'Мэлли и как дерётся Пётр. На протяжении всей карьеры Ян сражается с соперниками, которые немного выше его, поэтому бой с О'Мэлли не станет для Петра чем-то необычным.
А вот для О'Мэлли это станет большим сюрпризом, потому что у Яна очень хорошие навыки в боксе. Шон ещё не дрался с такими соперниками, которые к тому же оказывают давление, как в случае с Яном. Да, у него был поединок с Марлоном Верой, но тот надрал ему задницу. Надеюсь, Ян выступит здорово. Хотя О'Мэлли, конечно, чертовски опасен», — сказал Физиев на канале The AllStar в YouTube.
Пётр Ян активно готовится к UFC 280:
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