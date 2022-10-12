Шон О’Мэлли назвал своё главное преимущество перед Яном

Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли рассказал о своём главном преимуществе в поединке с россиянином Петром Яном.
«Я бы сказал, что моя скорость – это определённо моё главное преимущество. Не будет ни одного такого поединка, в котором моя скорость не будет важнейшим фактором. И предстоящий бой не является исключением.
Пётр Ян – вероятно, самый быстрый соперник из всех, с которыми я дрался. Но у меня сейчас очень, очень хорошие спарринг-партнёры – кикбоксёры с отличной скоростью.
Иногда мне бывает тяжело найти людей, которые могли бы сравниться со мной в скорости, но мои нынешние партнёры просто потрясающие. Подготовка к Яну идёт очень хорошо», — приводит слова О’Мэлли Sportskeeda.
Бой Яна и О'Мэлли состоится в ночь с 22 на 23 октября мск. Противостояние пройдёт на турнире UFC 280. В последнем бою Ян также встречался с американцем Алджэмейном Стерлингом и проиграл ему раздельным судейским решением. Поединок проходил на турнире UFC 273. Шон в последнем бою сражался с представителем Бразилии Педро Муньосом. Противостояние проходило на UFC 276. Бой был остановлен во втором раунде из-за попадания Шона в глаз сопернику.
Ян и Малыхин подарили машину тренеру зала в Таиланде:
- 12 октября 2022
-
12:59
-
12:27
-
11:46
-
11:18
-
11:09
-
10:21
-
10:19
-
09:51
-
08:54
-
02:17
-
02:10
- 11 октября 2022
-
23:55
-
22:44
-
21:06
-
19:58
-
18:52
-
18:19
-
17:31
-
16:40
-
16:33
-
15:46
-
14:52
-
14:40
-
13:38
-
13:36
-
12:59
-
12:42
-
11:41
-
11:22
-
11:22
-
10:40
-
10:06
-
10:01
-
09:54
-
09:33