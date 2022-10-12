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Шон О’Мэлли назвал своё главное преимущество перед Яном

Шон О’Мэлли назвал своё главное преимущество перед Яном
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Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли рассказал о своём главном преимуществе в поединке с россиянином Петром Яном.

«Я бы сказал, что моя скорость – это определённо моё главное преимущество. Не будет ни одного такого поединка, в котором моя скорость не будет важнейшим фактором. И предстоящий бой не является исключением.

Пётр Ян – вероятно, самый быстрый соперник из всех, с которыми я дрался. Но у меня сейчас очень, очень хорошие спарринг-партнёры – кикбоксёры с отличной скоростью.

Иногда мне бывает тяжело найти людей, которые могли бы сравниться со мной в скорости, но мои нынешние партнёры просто потрясающие. Подготовка к Яну идёт очень хорошо», — приводит слова О’Мэлли Sportskeeda.

Бой Яна и О'Мэлли состоится в ночь с 22 на 23 октября мск. Противостояние пройдёт на турнире UFC 280. В последнем бою Ян также встречался с американцем Алджэмейном Стерлингом и проиграл ему раздельным судейским решением. Поединок проходил на турнире UFC 273. Шон в последнем бою сражался с представителем Бразилии Педро Муньосом. Противостояние проходило на UFC 276. Бой был остановлен во втором раунде из-за попадания Шона в глаз сопернику.

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