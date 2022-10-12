Дэвин Хэйни: не думаю, что Джервонта Дэвис хочет биться со мной

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Дэвин Хэйни считает, что его соотечественник Джервонта Дэвис не хочет с ним драться.

«Я не думаю, что Джервонта хочет биться со мной или с кем-то ещё. Вы посмотрите на его послужной список. Он практически ни с кем не дрался. Ему 27 лет, и моё резюме лучше, чем его. Я неоспоримый чемпион. Мне кажется, что он не хочет ни с кем драться, и это очевидно.

Я бы хотел получить бой с Исааком Крусом. Чувствую, что это был бы хороший бой для бокса. Стилистически это хороший бой и для меня. Возможно, он станет для меня ещё одним бойцом в нашем весе. У него хорошая мощь. Он оказывает сильное давление, и мне нравятся такие бойцы», — приводит слова Хэйни BoxingScene.