«Хильберто опаснее, чем Канело». Российский боец Bare Knuckle — о бое Бивол — Рамирес

Российский боец кулачной лиги Bare Knuckle FC Евгений Курданов дал прогноз на бой между Дмитрием Биволом и Хильберто Рамиресом. Заодно он сравнил мексиканца с именитым соотечественником Саулем Альваресом, который уступил россиянину в мае этого года.



«Мне тоже кажется, что Рамирес опаснее, чем Канело. Потому что он в два раза больше. Но я отдаю предпочтение Диме. Дима встречался с более серьёзными бойцами, чем тот же Рамирес, а сам Хильберто — нет. У него огромный рекорд. Но у него не было соперников калибра Димы. Бивол вообще чёрная лошадка для всех американцев.



Он настолько неудобен для всех! Он просто бьёт, уходит, бьёт, уходит. И при этом не боится драться и не даёт по себе бить. Его манера ведения боя отличается от той, которая практически везде используется.



Рамирес большой, но в боксе это несильно помогает. Если встречаются два хороших боксёра, выигрывает более мастеровитый. А Рамирес точно не более мастеровит, чем Бивол. Я думаю, что это опасный соперник, который тяжело бьёт и имеет впечатляющую антропометрию, но Дима в самом расцвете сил. И я полагаю, что Бивол выиграет», — сказал Курданов в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.



Полное интервью с Курдановым читайте на «Чемпионате» утром 13 октября.