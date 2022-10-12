Дариуш: не понимаю, почему люди относятся к Оливейре неуважительно

Американский боец UFC Бенеил Дариуш высказал мнение по поводу бразильца Чарльза Оливейры.
«Мне нравится, как дерётся Чарльз, – он выходит, дерётся со всем сердцем и заслуживает уважения. Он умеет буквально возвращаться из мёртвых, и это потрясающе. Я не понимаю, почему люди относятся к нему неуважительно. Это делал Джастин Гэтжи, и он изменил свое мнение. Это делал Майкл Чендлер, все эти парни, но они поменяли свое мнение. Прямо сейчас это делает Хабиб, и я думаю, что Махачев должен быть очень осторожен, потому что парень, с которым он дерётся, страшный человек, который не испытывает страха», – приводит слова Дариуша MMA News.
Ранее Дариуш рассказал, что изначально именно он должен был страховать бой между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.
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