Дариуш: не понимаю, почему люди относятся к Оливейре неуважительно

Американский боец UFC Бенеил Дариуш высказал мнение по поводу бразильца Чарльза Оливейры.

«Мне нравится, как дерётся Чарльз, – он выходит, дерётся со всем сердцем и заслуживает уважения. Он умеет буквально возвращаться из мёртвых, и это потрясающе. Я не понимаю, почему люди относятся к нему неуважительно. Это делал Джастин Гэтжи, и он изменил свое мнение. Это делал Майкл Чендлер, все эти парни, но они поменяли свое мнение. Прямо сейчас это делает Хабиб, и я думаю, что Махачев должен быть очень осторожен, потому что парень, с которым он дерётся, страшный человек, который не испытывает страха», – приводит слова Дариуша MMA News.

Ранее Дариуш рассказал, что изначально именно он должен был страховать бой между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.