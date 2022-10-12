Президент Международной ассоциации бокса призвал МОК допустить россиян до соревнований

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв выступил с обращением к Международному олимпийскому комитету (МОК) с призывом допустить отчественных спортсменов к соревнованиям.
«IBA сделала первый шаг к равным возможностям и справедливости и будет и дальше делать всё для своих атлетов и тренеров, чтобы создавать наилучшие условия, а не ухудшать их. Я ещё раз хотел бы сказать, что спорт вне политики. Мы не должны иметь ничего общего с политиками по всему миру.
МОК обязан пересмотреть свой подход ко всем спортсменам. Решение об исключении по национальному признаку противоречит принципам олимпийского движения и вредит всем видам спорта.
Я призываю МОК позволить спортсменам продолжать выступать и призываю изменить политику, исключающую их. Хочу обратиться ко всему спортивному миру – все спортсмены должны соревноваться», – приводит слова функционера пресс-служба IBA.
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