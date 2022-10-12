«Я выиграл все пояса, кроме одного». Фьюри вызвал на бой боксёра с отрицательным рекордом

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри продолжает развлекать общественность противоречивыми высказываниями в преддверии анонса следующего выступления.

«Мы только что провели безумную тренировку, и вот о чём я подумал. Я выиграл все пояса в боксе, за исключением одного, и это титул чемпиона Центральной Англии в супертяжёлом весе.

Итак, я вызываю того, кто является чемпионом Центральной Англии в супертяжёлом весе, вызываю тебя, потому что это мой пояс и он нужен мне, ведь это единственный пояс, который я ещё не завоевал. Я приду за тобой, кем бы ты ни был!» – сказал Фьюри в социальных сетях.

По информации статистического сайта BoxRec, на данный момент чемпионом Центральной Англии в супертяжёлом весе является некий 34-летний Крис Хили (9-12, 2 KO).