Деонтей Уайлдер сказал, почему Джошуа не смог победить в реванше с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американский ветеран Деонтей Уайлдер высказался о титульном реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа, который состоялся 20 августа в Саудовской Аравии.
«Я почувствовал, что Джошуа был слишком осторожен. Мне кажется, что у него серьёзные проблемы с выносливостью. Думаю, что он не решался на размены из-за этого.
Из-за этого он немного уступил, и это не позволило ему выбрасывать некоторые удары и комбинации. Если бы он разобрался с этим, то вы бы увидели лучшего Джошуа в том поединке. Уверен, если он решит проблему с выносливостью, вы увидите другого Энтони Джошуа», – приводит слова Уайлдера BBC.
Ранее действующий чемпион WBC британец Тайсон Фьюри вызвал на бой боксёра с отрицательным рекордом.
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