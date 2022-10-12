Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Деонтей Уайлдер сказал, почему Джошуа не смог победить в реванше с Усиком

Деонтей Уайлдер сказал, почему Джошуа не смог победить в реванше с Усиком
Комментарии

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американский ветеран Деонтей Уайлдер высказался о титульном реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа, который состоялся 20 августа в Саудовской Аравии.

«Я почувствовал, что Джошуа был слишком осторожен. Мне кажется, что у него серьёзные проблемы с выносливостью. Думаю, что он не решался на размены из-за этого.

Из-за этого он немного уступил, и это не позволило ему выбрасывать некоторые удары и комбинации. Если бы он разобрался с этим, то вы бы увидели лучшего Джошуа в том поединке. Уверен, если он решит проблему с выносливостью, вы увидите другого Энтони Джошуа», – приводит слова Уайлдера BBC.

Ранее действующий чемпион WBC британец Тайсон Фьюри вызвал на бой боксёра с отрицательным рекордом.

Новость по теме
«Я выиграл все пояса, кроме одного». Фьюри вызвал на бой боксёра с отрицательным рекордом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022