Александр Густафссон попытается одержать первую победу с 2017 года на UFC 282

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) швед Александр Густафссон встретится с американским ветераном Овинсом Сен-Прё на турнире UFC 282, который состоится 11 декабря в Лас-Вегасе (США), сообщает издание MMA Fighting.
35-летний Густафссон не выигрывал с мая 2017 года, когда на UFC Fight Night 109 нокаутировал бразильца Гловера Тейшейру. После этого он досрочно проиграл американцам Джону Джонсу и Энтони Смиту, бразильцу Фабрисио Вердуму и россиянину Никите Крылову.
39-летний Сен-Прё в мае на UFC 274 победил раздельным решением судей экс-чемпиона организации бразильца Маурисио Руа, закрыв два поражения кряду – от американца Джамала Хилла и канадца Таннера Босера.
Напомним, возглавит турнир UFC 282 титульный реванш Иржи Прохазка – Гловер Тейшейра.
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