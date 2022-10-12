«Мы происходим оттуда». Уайлдер назвал желаемое место боя с Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американский ветеран Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 KO) заявил, что хотел бы провести поединок со звёздным британцем Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) в Африке.

«Я хотел бы провести этот поединок в Африке. Это по-прежнему бой номер один в мире. Куда бы я ни пошёл, люди постоянно спрашивают о моём противостоянии с Джошуа.

Мы оба происходим оттуда. Думаю, что это удивительное место для того, чтобы вернуться. Вернуться на родину. Целый континент наших людей. Я считаю, что это будет замечательный бой, независимо от результата. Мы завоюем любовь и уважение людей», – приводит слова Уайлдера BBC.

Ранее в интервью Уайлдер сказал, почему Джошуа не смог победить в реванше с Усиком.