Хабиб объяснил, почему не считает себя тренером, несмотря на подготовку бойцов

Экс-чемпион UFC, а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему не считает себя тренером, несмотря на подготовку ряда известных бойцов.

«Старший наставник – это будет более близко. Называть себя тренером, тогда как я никогда не был их тренером… Потому что мы все вместе тренировались. Конечно, я с ними тренируюсь. Когда у меня бывает время, я посещаю залы. Или целый день могу быть в зале, а вечером позвоню, чтобы позвать домой и побороться.

Думаю, что я старший наставник. Потому что я самый старший среди них. И приходится брать инициативу в свои руки и контролировать какие-то моменты, потому что я чувствую, что есть много моментов, где я могу поделиться своим опытом и знаниями», – сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу UFC Russia.