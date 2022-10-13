Первый российский боец Bare Knuckle FC рассказал, как он попал в американскую лигу

Российский боец кулачной лиги Bare Knuckle FC Евгений Курданов рассказал, как он оказался в американском промоушене.

«Мы подписали менеджерское соглашение с Gagarin Sports Management. Это произошло после боя с Пулемётчиком в начале 2021 года. И дальше уже мой менеджер Артём Харланов сделал работу. Я ему сказал, что хочу подписаться с организацией Bare Knuckle. Я вышел на Дэвида Фелдмана (глава лиги Bare Knuckle. — Прим. «Чемпионата») сам. Но оказалось, что Артём всё знал наперёд, он выстроил хорошие отношения с Дэвидом. Так звёзды сошлись и меня подписали в BKFC», — сказал Курданов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

Полное интервью с Евгением Курдановым читайте на «Чемпионате».