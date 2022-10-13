«Я тоже показал нормальный уровень». Курданов рассказал о спаррингах с Сергеем Липинцом

Боец кулачной лиги Bare Knuckle FC Евгений Курданов рассказал, как он спарринговал с экс-чемпионом мира в полусреднем весе Сергеем Липинцом в зале Fortune, который принадлежит тренеру Мэнни Пакьяо Джастину Форчуну.
«Сергей Липинец постоянно тренируется в зале Форчуна. И там он готовился к своему последнему бою. Мы с ним много спаррингов провели перед этим боем. Было даже так: как-то мы приезжаем на тренировку, у нас не должен был быть спарринг. Но у Сергея почему-то не приехал спарринг-партнёр. Ко мне подходит Леви, смеётся такой и говорит: «Женя, у тебя сегодня спарринг с Сергеем Липинцом. Всё нормально, ты же готов».
Выходил с ним, по шесть раундов дрался. Больше у меня не получалось, потому что Серёга такой темп взвинчивает, что четыре раунда я нормально с ним стою, а последние два раунда очень тяжело уже. Наверное, если бы это не была подготовка к бою, он работал бы немножко полегче. А так, конечно, когда работаешь с такими профессионалами, это большой опыт для меня. Несмотря ни на что, я тоже нормальный уровень показал», — сказал Курданов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.
Полное интервью с Евгением Курдановым читайте на «Чемпионате».
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