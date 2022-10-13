Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я тоже показал нормальный уровень». Курданов рассказал о спаррингах с Сергеем Липинцом

«Я тоже показал нормальный уровень». Курданов рассказал о спаррингах с Сергеем Липинцом
Комментарии

Боец кулачной лиги Bare Knuckle FC Евгений Курданов рассказал, как он спарринговал с экс-чемпионом мира в полусреднем весе Сергеем Липинцом в зале Fortune, который принадлежит тренеру Мэнни Пакьяо Джастину Форчуну.

«Сергей Липинец постоянно тренируется в зале Форчуна. И там он готовился к своему последнему бою. Мы с ним много спаррингов провели перед этим боем. Было даже так: как-то мы приезжаем на тренировку, у нас не должен был быть спарринг. Но у Сергея почему-то не приехал спарринг-партнёр. Ко мне подходит Леви, смеётся такой и говорит: «Женя, у тебя сегодня спарринг с Сергеем Липинцом. Всё нормально, ты же готов».

Выходил с ним, по шесть раундов дрался. Больше у меня не получалось, потому что Серёга такой темп взвинчивает, что четыре раунда я нормально с ним стою, а последние два раунда очень тяжело уже. Наверное, если бы это не была подготовка к бою, он работал бы немножко полегче. А так, конечно, когда работаешь с такими профессионалами, это большой опыт для меня. Несмотря ни на что, я тоже нормальный уровень показал», — сказал Курданов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

Полное интервью с Евгением Курдановым читайте на «Чемпионате».

«У Дацика идеальный колхозный стиль». Интервью с первым российским бойцом в Bare Knuckle «У Дацика идеальный колхозный стиль». Интервью с первым российским бойцом в Bare Knuckle
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022