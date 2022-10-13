«В этом можете не сомневаться». Курданов — о российских бойцах, способных попасть в BKFC
Поделиться
Боец кулачной лиги Bare Knuckle FC Евгений Курданов ответил на вопрос, кто из российских бойцов способен попасть в американский промоушен.
«А много таких бойцов, много. За последний год появилось достаточно много имён. Я не хочу никого называть, но уровень бойцов в России достаточно высокий. В этом даже можете не сомневаться», — сказал Курданов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.
Ранее Курданов рассказал, как он спарринговал с экс-чемпионом мира в полусреднем весе Сергеем Липинцом в зале Fortune, который принадлежит тренеру Мэнни Пакьяо Джастину Форчуну.
Новость по теме«Я тоже показал нормальный уровень». Курданов рассказал о спаррингах с Сергеем Липинцом
Полное интервью с Евгением Курдановым читайте на «Чемпионате».
Комментарии
- 13 октября 2022
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
09:45
-
09:27
-
09:20
-
09:16
-
01:04
-
00:25
- 12 октября 2022
-
23:45
-
23:34
-
23:05
-
22:50
-
22:03
-
21:51
-
21:20
-
21:00
-
19:39
-
19:10
-
18:53
-
17:58
-
16:37
-
16:29
-
16:26
-
15:49
-
15:11
-
14:58
-
14:07
-
13:53
-
12:59
-
12:27
-
11:46
-
11:18
-
11:09
-
10:21
Партнерский контент