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«В этом можете не сомневаться». Курданов — о российских бойцах, способных попасть в BKFC

«В этом можете не сомневаться». Курданов — о российских бойцах, способных попасть в BKFC
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Боец кулачной лиги Bare Knuckle FC Евгений Курданов ответил на вопрос, кто из российских бойцов способен попасть в американский промоушен.

«А много таких бойцов, много. За последний год появилось достаточно много имён. Я не хочу никого называть, но уровень бойцов в России достаточно высокий. В этом даже можете не сомневаться», — сказал Курданов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

Ранее Курданов рассказал, как он спарринговал с экс-чемпионом мира в полусреднем весе Сергеем Липинцом в зале Fortune, который принадлежит тренеру Мэнни Пакьяо Джастину Форчуну.

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Полное интервью с Евгением Курдановым читайте на «Чемпионате».

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