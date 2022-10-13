Чарльз Оливейра выложил видео прогулки со львом

Экс-чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразильский боец смешанного стиля Чарльз Оливейра разместил в социальных сетях видео, в котором показал свою прогулку со львом.
Напомним, уже на следующих выходных, 22 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) Оливейра оспорит вакантный титул организации в лёгком весе в бою против россиянина Ислама Махачева. Поединок возглавит турнир UFC 280.
31-летний Махачев впервые за семь с половиной лет выступлений в UFC поборется за чемпионский титул. Для 32-летнего Оливейры это не первый титульный шанс – он уже становился чемпионом в мае 2021 года, однако позднее лишился титула «на весах».
Ранее американский боец UFC Бенеил Дариуш рассказал, что изначально именно он должен был страховать бой между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.
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