Тренер Махачева: у Чарльза есть навыки, чтобы нокаутировать Ислама

Хавьер Мендес, тренер бойца UFC Ислама Махачева, высказался по поводу предстоящего поединка своего подопечного с бразильцем Чарльзом Оливейрой за титул в лёгком дивизионе.

«Ислам настолько разносторонний боец, что если мы захотим драться в стойке, то бой пройдёт в стойке. Если мы захотим перейти в партер, мы туда перейдём. Но я могу сказать вам, что Ислам будет диктовать, как пройдёт бой.



Сейчас трудно сказать, где нам будет удобно, но я могу заверить, что мы будем контролировать ход боя, где бы он ни проходил. Так происходит всегда, если только ничего не случается. Я имею в виду, что это уже происходило раньше — Ислам оказывался в нокауте. Я не говорю, что этого не может случиться. Безусловно, может. Мощь и навыки Чарльза позволяют это сделать», — приводит слова Мендеса Sportskeeda.