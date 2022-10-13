У российского бойца Bare Knuckle Евгения Курданова сменился соперник

Российский боец кулачной лиги Bare Knuckle FC Евгений Курданов опубликовал в социальных сетях новый пост, в котором рассказал, что его соперник не смог пройти медкомиссию, поэтому промоушен дал ему другого соперника. Им станет Горджан Славески.

«Организация уведомила меня на днях, что мой соперник не проходит медкомиссию, пожелаем здоровья Мелвину Гиларду, и дали другого соперника», — написал Курданов.

Бой Евгения Курданова и Горджана Славески пройдёт в рамках BKFC 31 15 октября в городе Денвер, Колорадо, в 1st Bank центре.

Ранее Курданов дал большое эксклюзивное интервью для «Чемпионата».