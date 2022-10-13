«Если он захочет отомстить за Махачева, я готов». Оливейра — про бой с Хабибом
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Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра высказался о возможном поединке с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, который завершил карьеру в 2020 году.
Ранее Оливейра уже говорил, что надеется вернуть Нурмагомедова в октагон, одержав победу над Исламом Махачевым.
«Этот поединок я проведу против Ислама. Но если Хабиб захочет потом отомстить за Махачева, то я всегда буду готов. Но, честно говоря, я не думаю, что он снова вернётся в UFC. Он сказал, что ушёл из профессионального спорта, закончил. Я полностью уважаю это решение», — приводит слова Оливейры ESPN.
Бой Чарльза Оливейры и Ислама Махачева за титул чемпиона в лёгком весе возглавит турнир UFC 280, который пройдёт 22 октября в Абу-Даби.
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