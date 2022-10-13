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Стала известна дата следующего боя Жалгаса Жумагулова

Стала известна дата следующего боя Жалгаса Жумагулова
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Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов проведёт следующий бой в UFC 19 ноября. Его соперником станет американец Чарльз Джонсон. Их встреча состоится в Лас-Вегасе (Невада, США) на арене UFC Apex. Поединок пройдёт в наилегчайшем дивизионе.

Ранее сообщалось, что Жалгасу Жумагулову необходимо побеждать в следующем поединке, чтобы остаться на контракте с промоушеном.

33-летний Жумагулов последний бой провёл в июне 2022 года на турнире UFC Fight Night 207, уступив Джеффу Молине раздельным решением судей. На его счету 14 побед и семь поражений.

31-летний Джонсон дебютировал в UFC в июле 2022 года на турнире UFC Fight Night 208, проиграв Мухаммаду Мокаеву единогласным решением судей. В его активе 11 побед и пять поражений.

Жумагулов — не уровень UFC. За два года он кому только не проиграл. Ужас Жумагулов — не уровень UFC. За два года он кому только не проиграл. Ужас
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