Хавьер Мендес: Хабиб на пути к статусу величайшего тренера всех времён

Тренер экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес высказался о перспективах своего подопечного в качестве наставника.
«На самом деле Хабиб был тренером всю свою жизнь. Он занимался тренерской деятельностью, даже когда был бойцом. Он проводил пять раундов в спарринге, а затем садился с нами и обучал других ребят. Хабиб занимался этим всегда, потому что отец научил его с малых лет брать на себя ответственность и в качестве бойца, и в качестве тренера. Сейчас Хабиб идёт по пути отца. На мой взгляд, он на пути к статусу величайшего тренера всех времён. Я вижу это в будущем», — цитирует Мендеса Sportskeeda.
Сам Хабиб Нурмагомедов заявлял, что не видит себя в качестве тренера, несмотря на то что помогает бойцам готовиться к поединкам.
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