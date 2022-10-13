Хавьер Мендес: Хабиб на пути к статусу величайшего тренера всех времён

Тренер экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес высказался о перспективах своего подопечного в качестве наставника.



«На самом деле Хабиб был тренером всю свою жизнь. Он занимался тренерской деятельностью, даже когда был бойцом. Он проводил пять раундов в спарринге, а затем садился с нами и обучал других ребят. Хабиб занимался этим всегда, потому что отец научил его с малых лет брать на себя ответственность и в качестве бойца, и в качестве тренера. Сейчас Хабиб идёт по пути отца. На мой взгляд, он на пути к статусу величайшего тренера всех времён. Я вижу это в будущем», — цитирует Мендеса Sportskeeda.



Сам Хабиб Нурмагомедов заявлял, что не видит себя в качестве тренера, несмотря на то что помогает бойцам готовиться к поединкам.

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