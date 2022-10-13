Диллашоу рассказал, за счёт чего он победит Стерлинга

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу высказался по поводу предстоящего боя с Алджэмейном Стерлингом.
«Думаю, это отличный бой для меня. Я очень разносторонний боец и лучше Стерлинга в борьбе. Меня не впечатлили его тейкдауны, понадобилось 22 попытки, чтобы оформить два перевода – не такой уж хороший расклад, но он настолько отчаянно и настойчиво пытался бороться, что это помогло ему.
Я буду делать то, что у меня получается лучше всего, и покажу ему, что такое борьба уровня первого дивизиона NCAA.
Я не терял свой пояс. Да, его отобрали, но я не терял его в бою, и люди забывают об этом, забывают о том, как я доминировал, потому что я не выступал. У меня много рекордов в легчайшем весе, и только из-за простоя фанаты забыли об этом.
Так что я напомню всем, кто лучший в этом дивизионе, я иду за поясом», — приводит слова Диллашоу Sportskeeda.
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