Стерлинг подозревает, что Диллашоу по-прежнему принимает допинг

Чемпион легчайшего веса (до 61 кг) UFC, американец Алджэмейн Стерлинг высказался по поводу своего будущего соперника Ти Джея Диллашоу, который ранее был отстранён за употребление допинга.

«Нас очень тщательно проверяют. Но сколько лет не ловили Диллашоу? Его поймала Атлетическая комиссия Нью-Йорка. Когда тебя ловит USADA, это совсем другое дело.



USADA считала, что тестирование на ЭПО слишком дорогое. Всё это время я думал, что они тестируют на всё, а они проверяли только на стероиды. Так что нет никакой гарантии того, что этот парень всегда всё делал по правилам.



Я знаю, что сейчас Диллашоу проверяют. Но в прошлый раз не USADA поймала его. Так какая к чёрту разница между тем, что было тогда, и тем, что есть сейчас?» – приводит слова Стерлинга MMA News.