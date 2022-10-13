Чендлер: хочу стать тем, кто остановит хайп вокруг Махачева

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер ответил на вопрос, с кем бы он предпочёл поединок из пары Ислам Махачев — Чарльз Оливейра.



«На самом деле тяжело сделать выбор. Думаю, тут 50/50. Если победа останется за Чарльзом Оливейрой, то хочу получить реванш. Я уже был близок к тому, чтобы победить его в титульном бою. Если выиграет Махачев, то я хочу стать тем человеком, который остановит хайп вокруг него.



Однако у лёгкого веса есть чемпион — Оливейра. Думаю, он и станет победителем. Хотя и у Махачева есть всё для победы», — приводит слова Чендлера MMA News.



Титульный поединок между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым возглавит турнир UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби.