Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чендлер: хочу стать тем, кто остановит хайп вокруг Махачева

Чендлер: хочу стать тем, кто остановит хайп вокруг Махачева
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер ответил на вопрос, с кем бы он предпочёл поединок из пары Ислам МахачевЧарльз Оливейра.

«На самом деле тяжело сделать выбор. Думаю, тут 50/50. Если победа останется за Чарльзом Оливейрой, то хочу получить реванш. Я уже был близок к тому, чтобы победить его в титульном бою. Если выиграет Махачев, то я хочу стать тем человеком, который остановит хайп вокруг него.

Однако у лёгкого веса есть чемпион — Оливейра. Думаю, он и станет победителем. Хотя и у Махачева есть всё для победы», — приводит слова Чендлера MMA News.

Титульный поединок между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым возглавит турнир UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби.

Махачев зря наехал на Чендлера. Исламу далеко до достижений Железного Майка Махачев зря наехал на Чендлера. Исламу далеко до достижений Железного Майка
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022