Минеев сообщил, что будет готовиться к бою с Родригесом в Мариуполе
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Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал, что заключительный этап подготовки к бою с Фернандо Родригесом планирует провести в Мариуполе.
«Я сейчас часто бываю в Мариуполе. Скорее всего, главную подготовку к бою проведу здесь же. Сейчас это уже РФ, город восстанавливается силами России. И я бываю там с делегациями, являюсь советником губернатора по спорту. В Мариуполь я прибуду со своей командой, и там мы будем готовиться к бою. Оттуда я отправлюсь в Москву, где пройдёт поединок», — рассказал Минеев в эфире «Матч ТВ».
18 ноября Минеев проведёт бой с бразильцем Фернандо Родригесом по правилам кикбоксинга.
Ранее Минеев сообщил, что получил повестку из военкомата и решил подписать контракт на год с армией России.
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