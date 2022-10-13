Минеев сообщил, что будет готовиться к бою с Родригесом в Мариуполе

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал, что заключительный этап подготовки к бою с Фернандо Родригесом планирует провести в Мариуполе.



«Я сейчас часто бываю в Мариуполе. Скорее всего, главную подготовку к бою проведу здесь же. Сейчас это уже РФ, город восстанавливается силами России. И я бываю там с делегациями, являюсь советником губернатора по спорту. В Мариуполь я прибуду со своей командой, и там мы будем готовиться к бою. Оттуда я отправлюсь в Москву, где пройдёт поединок», — рассказал Минеев в эфире «Матч ТВ».



18 ноября Минеев проведёт бой с бразильцем Фернандо Родригесом по правилам кикбоксинга.



Ранее Минеев сообщил, что получил повестку из военкомата и решил подписать контракт на год с армией России.