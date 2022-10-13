Физиев планирует получить бой с Гэтжи

Киргизский боец UFC Рафаэль Физиев рассказал о желании провести бой с Джастином Гэтжи.

«Думаю, я могу выступить в декабре. Но хочу встретиться с Джастином Гэтжи. Хочу подраться с ним, потому что это очень большой вызов для меня, это действительно хороший бой.



Нам обоим нравится драться в стойке. Он, конечно, захочет перевести меня в партер, но все знают, как Гэтжи любит рубиться.



Посмотрим, но надеюсь, я подерусь с Джастином в декабре или январе. Я могу его подождать. Могу подождать до следующего года, нет проблем», — приводит слова Физиева MMA News.

Напомним, в последнем бою Физиев встречался с Рафаэлем дос Аньосом и одержал победу, нокаутировав соперника в последнем раунде. Эта победа стала для него уже шестой кряду в американском промоушене. При этом Физиев потерпел только одно поражение — ещё во время его дебюта в лиге.