Физиев планирует получить бой с Гэтжи

Киргизский боец UFC Рафаэль Физиев рассказал о желании провести бой с Джастином Гэтжи.
«Думаю, я могу выступить в декабре. Но хочу встретиться с Джастином Гэтжи. Хочу подраться с ним, потому что это очень большой вызов для меня, это действительно хороший бой.
Нам обоим нравится драться в стойке. Он, конечно, захочет перевести меня в партер, но все знают, как Гэтжи любит рубиться.
Посмотрим, но надеюсь, я подерусь с Джастином в декабре или январе. Я могу его подождать. Могу подождать до следующего года, нет проблем», — приводит слова Физиева MMA News.
Напомним, в последнем бою Физиев встречался с Рафаэлем дос Аньосом и одержал победу, нокаутировав соперника в последнем раунде. Эта победа стала для него уже шестой кряду в американском промоушене. При этом Физиев потерпел только одно поражение — ещё во время его дебюта в лиге.
- 13 октября 2022
-
16:34
-
15:48
-
15:18
-
14:56
-
14:17
-
14:08
-
13:21
-
13:04
-
12:30
-
12:20
-
11:43
-
11:29
-
11:18
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
09:45
-
09:27
-
09:20
-
09:16
-
01:04
-
00:25
- 12 октября 2022
-
23:45
-
23:34
-
23:05
-
22:50
-
22:03
-
21:51
-
21:20
-
21:00
-
19:39
-
19:10
-
18:53
-
17:58
-
16:37