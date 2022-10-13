«Я не играю ни в какие игры». Волкановски ответил на слова Дариуша

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг), австралиец Алекс Волкановски ответил Бенеилу Дариушу, который рассказал, что изначально именно он должен был страховать бой между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.
«Если он смотрит, хочу ему сказать, что я не играю ни в какие игры. Может быть, они действительно что-то сказали ему пару месяцев назад, или он слышал это от своего менеджера, и не в курсе, что с тех пор многое изменилось. Но на данный момент реальность такова, что мы летим на бой вместе с угловыми, и мне за это платят. Все официально, так что я не играю ни в какие игры.
Если кто-то провалит взвешивание, я в деле. Потому что какой смысл это делать, если проваливший взвешивание выиграет и титул останется вакантным? Очевидно, если кто-то не сделает вес, он упустит свою возможность», — сказал Волкановски на YouTube-канале MMAFightingonSBN.
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