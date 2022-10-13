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«Точно никогда не забудем». Пэдди Пимблетт показал, как отдыхал со своей девушкой. Фото

«Точно никогда не забудем». Пэдди Пимблетт показал, как отдыхал со своей девушкой. Фото
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Популярный проспект лёгкого веса (до 70 кг) UFC британец Пэдди Пимблетт (19–3) разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав, как путешествовал со своей девушкой в Риме.

«Рим был чем-то, что мы никогда не забудем, это точно», — подписал фото Пимблетт.

Фото: Из личного архива Пэдди Пимблетта

Фото: Из личного архива Пэдди Пимблетта

Фото: Из личного архива девушки Пимблетта Лоры Грегори

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в июле на UFC Fight Night 208, Пимблетт встречался с представителем США Джорданом Ливиттом. Победителем в этом противостоянии за счёт успешно выполненного удушающего приёма стал британец. Победа стала для Пэдди третьей в организации.

Ранее Пимблетт рассказал, что готовится выступить на турнире UFC 282, который состоится 11 декабря в Лас-Вегасе (США).

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