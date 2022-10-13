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Стало известно, когда состоится второй бой между Прохазкой и Тейшейрой

Стало известно, когда состоится второй бой между Прохазкой и Тейшейрой
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Второй поединок между представителем Чехии Иржи Прохазкой и бразильцем Гловером Тейшейрой пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 282. Об этом в своих социальных сетях, ссылаясь на несколько источников, рассказал авторитетный инсайдер Ариэль Хельвани.

Хельвани добавил, что пока неясно, станет ли противостояние Прохазки и Тейшейры главным событием турнира или соглавным.

Напомним, первый бой Прохазка и Тейшейра провели друг с другом в ночь с 11 на 12 июня мск нынешнего года на турнире UFC 275 в Сингапуре. Тейшейра тогда проиграл на последней минуте пятого раунда, не справившись с удушающим приёмом соперника.

Иржи Прохазка триумфально вернулся в Чехию с поясом UFC:

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