Стало известно, когда состоится второй бой между Прохазкой и Тейшейрой

Второй поединок между представителем Чехии Иржи Прохазкой и бразильцем Гловером Тейшейрой пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 282. Об этом в своих социальных сетях, ссылаясь на несколько источников, рассказал авторитетный инсайдер Ариэль Хельвани.



Хельвани добавил, что пока неясно, станет ли противостояние Прохазки и Тейшейры главным событием турнира или соглавным.

Напомним, первый бой Прохазка и Тейшейра провели друг с другом в ночь с 11 на 12 июня мск нынешнего года на турнире UFC 275 в Сингапуре. Тейшейра тогда проиграл на последней минуте пятого раунда, не справившись с удушающим приёмом соперника.

Иржи Прохазка триумфально вернулся в Чехию с поясом UFC: