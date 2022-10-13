«Выгляжу ли я так, будто готов ломать?» Стерлинг показал актуальную физическую форму
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Чемпион легчайшего веса (до 61 кг) UFC, американец Алджэмейн Стерлинг разместил новое видео в своих социальных сетях, где показал подписчикам свою актуальную физическую форму.
«Выгляжу ли я так, будто готов ломать? Эта прогулка получится жёсткой», — подписал видео американский боец.
Стерлинг показал актуальную физическую форму:
В настоящий момент Стерлинг готовится к поединку с соотечественником Ти Джеем Диллашоу. Противостояние состоится в ночь на 23 октября мск. В последнем бою Алджэмейн встречался с россиянином Петром Яном и победил его раздельным решением судей. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна.
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