«Выгляжу ли я так, будто готов ломать?» Стерлинг показал актуальную физическую форму

Чемпион легчайшего веса (до 61 кг) UFC, американец Алджэмейн Стерлинг разместил новое видео в своих социальных сетях, где показал подписчикам свою актуальную физическую форму.



«Выгляжу ли я так, будто готов ломать? Эта прогулка получится жёсткой», — подписал видео американский боец.

Стерлинг показал актуальную физическую форму:

В настоящий момент Стерлинг готовится к поединку с соотечественником Ти Джеем Диллашоу. Противостояние состоится в ночь на 23 октября мск. В последнем бою Алджэмейн встречался с россиянином Петром Яном и победил его раздельным решением судей. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна.