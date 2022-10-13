«Финиширует в третьем раунде». Бёрнс дал прогноз на бой Махачев — Оливейра

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), бразилец Гилберт Бёрнс разместил новый пост в своих социальных сетях, где сделал прогноз на предстоящий поединок между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым.



«Оливейра финиширует в третьем раунде», — написал Бёрнс.



Напомним, Махачев и Оливейра сразятся на турнире UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск. Ислам вышел на претендентскую позицию после длительной победной серии. В последнем поединке, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 202, россиянин победил американца Бобби Грина. Победа была одержана техническим нокаутом в первом раунде. Оливейра в последнем бою одолел представителя США Джастина Гэтжи.

Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника: