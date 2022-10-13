«Лучшее, что могло со мной случиться 15 лет назад». Сауль Альварес показал фото с дочкой

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес разместил новый пост у себя в социальных сетях, поздравив свою дочь с днём рождения.
«Лучшее, что могло со мной случиться 15 лет назад. Я люблю тебя, моя дочь, будь всегда самой счастливой. Счастливые 15», — написал Альварес.
Фото: Из личного архива Сауля Альвареса
Фото: Из личного архива Сауля Альвареса
Напомним, в последнем бою Альварес встречался с представителем Казахстана Геннадием Головкиным. Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей (116:112, 115:113, 115:113) одержал Сауль. Для мексиканца эта победа стала 58-й в карьере при двух поражениях и двух ничьих. Головкин, в свою очередь, потерпел второе поражение. На счету казахстанского боксёра 52 победы и одна ничья.
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