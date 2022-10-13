Сехудо отреагировал на заявление Хасбика о контракте с UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо разместил новый пост у себя в социальных сетях, прокомментировав слова дагестанского блогера Хасбуллы Магомедова, более известного как Хасбик, о контракте с UFC.
«Теперь, когда кота вытащили из мешка, мы могли бы сделать это официально. Величайший из величайших против величайшего из величайших», — написал Сехудо.
Хасбулла стал популярным ещё несколько лет назад. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В своё время сообщалось, что он мог провести поединок с блогером Абдурозиком, который имеет аналогичную комплекцию. Хасбулла даже встречался с президентом UFC Даной Уайтом. Однако бой так и не состоялся, а инициативу осудили многие бойцы смешанных единоборств. В сентябре нынешнего года стало известно, что Хасбик подписал пятилетнее соглашение с UFC. 13 октября он подтвердил контракт с промоушеном.
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