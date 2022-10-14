Абдель-Азиз отреагировал на категоричный прогноз Бёрнса на бой Махачев – Оливейра

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз прокомментировал прогноз, который дал бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), бразилец Гилберт Бёрнс на предстоящий поединок между соотечественником Чарльзом Оливейрой и представителем России Исламом Махачевым.
«Оливейра финиширует в третьем раунде», — писал ранее Бёрнс.
«На самом деле ты в это не веришь», — прокомментировал Абдель-Азиз.
Напомним, Махачев и Оливейра сразятся на турнире UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск. Ислам вышел на претендентскую позицию после длительной победной серии. В последнем поединке он победил американца Бобби Грина. Оливейра в последнем бою взял вверх над американцем Джастина Гэтжи, применив удушающий приём в первом раунде.
Неизвестные факты про Ислама Махачева:
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