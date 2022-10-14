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Фрэнсис Нганну иронично отреагировал на заявление Хасбика о контракте с UFC. Фото

Фрэнсис Нганну иронично отреагировал на заявление Хасбика о контракте с UFC. Фото
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Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, где дал ироничный комментарий по поводу слов дагестанского блогера Хасбуллы Магомедова, более известного как Хасбик, о контракте с UFC.

«Думаю, следующая защита титула у меня будет с Хасбиком», — написал Нганну.

Фото: https://twitter.com/francis_ngannou

Хасбулла пользуется популярностью в ММА уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре нынешнего года стало известно, что Хасбик подписал пятилетнее соглашение с UFC. 13 октября он подтвердил контракт с промоушеном. Нганну в последнем бою победил Сириля Гана, защитив титул чемпиона лиги. В настоящий момент Фрэнсис восстанавливается после травмы.

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