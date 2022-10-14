«Вот как выглядит чемпион». Рокхолд — о свежих фото Махачева

Бывший чемпион UFC Люк Рокхолд прокомментировал новые фотографии россиянина Ислама Махачева, которые тот разместил у себя в социальных сетях.

«Последние три месяца эти братья прикрывают мою спину», — написал Махачев, добавив к посту несколько фото.



«Вот как выглядит чемпион», — оставил комментарий Рокхолд.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Напомним, в следующем поединке Махачев сразится с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск. В последнем поединке Ислам победил Бобби Грина из США. Оливейра в последнем бою взял вверх над американцем Джастином Гэтжи, применив удушающий приём в первом раунде.

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