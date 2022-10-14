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«Сначала выбью дерьмо из Диллашоу». Сехудо — о возобновлении карьеры

«Сначала выбью дерьмо из Диллашоу». Сехудо — о возобновлении карьеры
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился мыслями о планах по возвращению в октагон.

«Я выбираю Ти Джея. Вначале я собирался сразиться с Алджо, но не думаю, что Стерлинг хочет драться со мной. И, как мне кажется, у нас с Ти Джеем более серьёзная сюжетная линия, поэтому я возвращаюсь, выбиваю из него всё дерьмо, поднимаюсь до 145 фунтов, а потом делаю то же самое с Волкановски. Таков мой план», — приводит слова Сехудо Bloody Elbow со ссылкой на его выступление на своём канале в YouTube.

35-летний Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Генри становился чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе (Олимпиада 2008 года в Пекине (Китай)), является трёхкратным панамериканским чемпионом.

Сехудо провёл боксёрскую тренировку под руководством Тайсона:

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