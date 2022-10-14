Стали известны новые подробности по делу экс-чемпиона UFC Кейна Веласкеса

Судья Джессика Дельгадо отклонила запрос стороны бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Кейна Веласкеса в отношении Гарри Гуларте, который якобы растлил сына Веласкеса. Об этом сообщает MMAJunkie. Ранее адвокат Кейна просил суд получить доступ к некоторым деталям, с помощью которых могла бы быть установлена вина Гуларте. При этом стороне защиты всё же было позволено ознакомиться с некоторыми деталями дела. Доказательства, собранные следователями против Гуларте, могут усилить позиции Веласкеса.
Отметим, что некоторое время назад окружной прокурор заявлял, что не будет возражать против раскрытия деталей процесса – но только тех, которые имеют непосредственное отношение к рассматриваемому делу.
Веласкеса заключили под стражу в самом конце февраля. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Кейну грозит тюремный срок от 20 лет до пожизненного лишения свободы, если его признают виновным.
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