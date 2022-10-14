Тейшейра высказался о предстоящем реванше с Прохазкой
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Бразильский боец UFC Гловер Тейшейра прокомментировал новость с анонсом его поединка с представителем Чехии Иржи Прохазкой. Ранее сообщалось, что их бой состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 282.
«Ну что, погнали. С нетерпением жду битвы. На этот раз будет победа», — написал Тейшейра в своих социальных сетях.
Напомним, первый бой Прохазка и Тейшейра провели друг с другом в ночь с 11 на 12 июня нынешнего года на турнире UFC 275 в Сингапуре. Тейшейра тогда проиграл на последней минуте пятого раунда, не справившись с удушающим приёмом соперника. Второй бой между Гловером и Иржи будет носить статус титульного.
Иржи Прохазка триумфально вернулся в Чехию с поясом UFC:
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