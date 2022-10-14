Уайлдер: мой бой с Джошуа крупнее, чем поединок Фьюри с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американский ветеран Деонтей Уайлдер высказал мнение, что его поединок с британцем Энтони Джошуа стал бы крайне привлекательным событием в мире бокса.



«Мой поединок с Энтони Джошуа стал бы самым крупным боем в мире. Даже крупнее, чем поединок Тайсона Фьюри с Александром Усиком», — приводит слова Уайлдера журналист Майкл Бенсон, ссылаясь на его выступление на BreakfastClubAM.



Уайлдер в последнем бою уступил нокаутом в 11-м раунде британцу Тайсону Фьюри, потерпев второе поражение за всё время выступления в профессионалах. Джошуа в последнем поединке проиграл украинцу Александру Усику.

На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь: