Уайлдер: мой бой с Джошуа крупнее, чем поединок Фьюри с Усиком
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американский ветеран Деонтей Уайлдер высказал мнение, что его поединок с британцем Энтони Джошуа стал бы крайне привлекательным событием в мире бокса.
«Мой поединок с Энтони Джошуа стал бы самым крупным боем в мире. Даже крупнее, чем поединок Тайсона Фьюри с Александром Усиком», — приводит слова Уайлдера журналист Майкл Бенсон, ссылаясь на его выступление на BreakfastClubAM.
Уайлдер в последнем бою уступил нокаутом в 11-м раунде британцу Тайсону Фьюри, потерпев второе поражение за всё время выступления в профессионалах. Джошуа в последнем поединке проиграл украинцу Александру Усику.
На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь:
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