«Не надо всякую чушь писать». Хасбик прояснил свои обязанности по контракту с UFC
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Известный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, рассказал о своём соглашении с американским промоушеном UFC. Ранее он сообщил, что подписал с ним контракт, а о деталях станет известно к концу года.
«Ну что там, хейтеры, мы делаем, а вы наблюдайте. Братья и сёстры, кто тут харам, туда-сюда и т. д. пишет, я ничего тут не рекламирую про UFC и не дерусь. Я просто подписал контракт с UFC. Типа буду смотреть бои и всё, там никто не собирается что-то харамное рекламировать и драться с кем-то, я просто иду смотреть бои вживую в UFC, и всё. Не надо тут всякую чушь писать, пожалуйста», — написал Хасбик в своих социальных сетях.
Шакил О'Нил получил по лицу от Хасбика:
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