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Диллашоу показал актуальную физическую форму перед боем со Стерлингом. Фото

Диллашоу показал актуальную физическую форму перед боем со Стерлингом. Фото
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу разместил новый пост в своих социальных сетях, показав нынешние физические кондиции в преддверии поединка с соотечественником, действующим чемпионом лиги Алджэмейном Стерлингом.

«Абу-Даби. UFC 280», — подписал фотографию Диллашоу.

Фото: Из личного архива Ти Джея Диллашоу

Ти Джей Диллашоу — третий справа.

Напомним, поединок между Стерлингом и Диллашоу состоится в ночь на 23 октября мск на UFC 280. Изначально ожидалось, что их бой пройдёт на турнире UFC 279, однако, как сообщали источники, он был перенесён из-за разногласий Стерлинга с промоушеном.

В последнем бою Стерлинг победил россиянина Петра Яна раздельным решением судей. Диллашоу не выступал с июля 2021 года, когда на UFC on ESPN 27 победил соотечественника Кори Сэндхагена.

Алджэмейн Стерлинг показал актуальную физическую форму:

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