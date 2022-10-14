Диллашоу показал актуальную физическую форму перед боем со Стерлингом. Фото

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу разместил новый пост в своих социальных сетях, показав нынешние физические кондиции в преддверии поединка с соотечественником, действующим чемпионом лиги Алджэмейном Стерлингом.



«Абу-Даби. UFC 280», — подписал фотографию Диллашоу.

Фото: Из личного архива Ти Джея Диллашоу

Ти Джей Диллашоу — третий справа.

Напомним, поединок между Стерлингом и Диллашоу состоится в ночь на 23 октября мск на UFC 280. Изначально ожидалось, что их бой пройдёт на турнире UFC 279, однако, как сообщали источники, он был перенесён из-за разногласий Стерлинга с промоушеном.



В последнем бою Стерлинг победил россиянина Петра Яна раздельным решением судей. Диллашоу не выступал с июля 2021 года, когда на UFC on ESPN 27 победил соотечественника Кори Сэндхагена.

Алджэмейн Стерлинг показал актуальную физическую форму: